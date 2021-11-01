Путин назвал причину новых вспышек коронавируса

Глава РФ назвал вакцинацию – "реальным спасением от тяжелого течения болезни и от летального исхода".

Вспышки коронавируса начинаются из-за того, что вовремя не сделали ревакцинацию. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин

Путин отметил, что в некоторых странах, где было вакцинировано 60% населения, также начали происходить вспышки. Связано это с тем, что не была вовремя начать ревакцинация.

Глава РФ назвал вакцинацию – "реальным спасением от тяжелого течения болезни и от летального исхода".

Также Путин заявил, что лекарство от коронавируса разработают в ближайшее время.

Видео: YouTube / Россия 24