Глава РФ напомнил о результатах Первой мировой войны.

Российский президент Владимир Путин в экстренном обращении к гражданам назвал ударом в спину попытку расколоть общество. Глава государства напомнил о том, что страна ведет тяжелейшую борьбу за суверенное будущее, а также активно отражает неонацистские атаки, а также агрессию их хозяев. По мнению политика, против государства направлена вся военная, экономическая, информационная машина стран коллективного Запада.

Действия, которые раскалывают наше единство, это по сути отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. Владимир Путин,президент России

Владимир Путин напомнил россиянам о том, что в хоне проведения специальной военной операции военнослужащие сражаются за жизнь и безопасность страны, людей, независимость, право быть и оставаться государством с его тысячелетней историей. Политик добавил, что аналогичный предательский удар был нанесен стране в 1917 году, когда страна была участником Первой мировой войны. Президент считает, что победу у нее украли из-за интриг, склок, политиканством за спиной армии. Это обернулись величайшим потрясением, а также распадом государства, утратой громадных территорий.

Путин: ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной.

Фото и видео: Kremlin.ru