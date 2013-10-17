Путин назвал межнациональное и межконфессиональное согласие основой государственности РФ

Глава РФ встретился с религиозными лидерами страны.

Российский лидер Владимир Путин считает межнациональное и межконфессиональное согласие основой для государственности в стране. Такое заявление политик сделал во время встречи с руководителями основных религиозных конфессий страны. Лидер РФ уточнил, что каждый должен как на словах, так и поступках исходить из коренных интересов собственного народа, который является многонациональным. В Москве считают, что любая другая позиция имеет яркую антироссийскую направленность.

Сейчас на лидерах общественного мнения, руководителях политических партий, общественных объединений, главах регионов, на пастырях традиционных религий, на всех институтах гражданского общества лежит колоссальная ответственность за будущее России. Владимир Путин, президент РФ

Путин провел встречу с Мантуровым.

Фото и видео: Kremlin.ru