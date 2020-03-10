Путин назвал чушью слова Зеленского об Освенциме

По мнению российского лидера, глава Украины корректирует историю второй мировой войны.

Владимир Путин назвал чушью слова Владимира Зеленского об Освенциме. Таким образом политик отреагировал на слова президента Украины в рамках спецпроекта "ТАССа". Ранее глава Украины рассказал, что концлагерь освобождали не советские солдаты, а солдаты 100-ой Львовской дивизии 1-го Украинского фронта.

Мы понимаем, что все это — конъюнктура сегодняшнего дня прокомментировал глава государства

Путин уверен, что Киев пытается исказить историю войны. Это является "плевком в лицо" людям, которые боролись против нацизма Германии во времена Второй мировой войны. Жители Украины боятся возражать местным властям из-за угрозы преследования. Путин добавил, что Зеленский хочет выглядеть благообрпзным для Варшавы.

Ранее авторов сериала "Охотники" раскритиковали в музее "Аушвиц"-Освенциме.

