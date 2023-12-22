Путин назвал Эрмитаж и Русский музей любимыми музеями

Президент РФ также напомнил, что недавно вместе с лидерами СНГ посетил пригороды Северной столицы.

Президент России Владимир Путин рассказал, что Эрмитаж и Русский музей в Петербурге являются его любимыми музеями. Об этом он сообщил на встрече с жителями Анадыря в ответ на просьбу назвать любимые культурные учреждения.

Это мои родные Эрмитаж и Русский музей. Я там родился, вырос, проводил достаточно много времени в этих интерьерах. Владимир Путин, президент России

Российский лидер отметил, что заслуга советского образования в том, что школы давали детям возможность в массовом порядке ознакомиться с произведениями искусств в наших собраниях.

Путин также напомнил, что недавно вместе с политиками СНГ посетил Царское село, Петергоф и дворцы Павловска.

Ранее на Piter.tv: Музейное агентство проводит фестиваль "Каникулы в Ленинградской области".

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