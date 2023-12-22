Путин назвал Эрмитаж и Русский музей любимыми музеями

Президент России Владимир Путин рассказал, что Эрмитаж и Русский музей в Петербурге являются его любимыми музеями. Об этом он сообщил на встрече с жителями Анадыря в ответ на просьбу назвать любимые культурные учреждения.
Это мои родные Эрмитаж и Русский музей. Я там родился, вырос, проводил достаточно много времени в этих интерьерах.
Владимир Путин, президент России
Российский лидер отметил, что заслуга советского образования в том, что школы давали детям возможность в массовом порядке ознакомиться с произведениями искусств в наших собраниях.
Путин также напомнил, что недавно вместе с политиками СНГ посетил Царское село, Петергоф и дворцы Павловска.
Ранее на Piter.tv: Музейное агентство проводит фестиваль "Каникулы в Ленинградской области".
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