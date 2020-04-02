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Путин назначил Юрия Бездудного врио губернатора НАО

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Он пробудет на этом посту до вступления в должность лица, избранного губернатором Ненецкого автономного округа.

Президент России Владимир Путин назначил Юрия Бездудного врио губернатора Ненецкого автономного округа. Об этом рассказали в пресс-службе кремля.

Бездудный пробудет на этом посту до вступления в должность лица, избранного губернатором Ненецкого автономного округа.

Ранее мы сообщали, что врио главы Коми назначен Владимир Уйба. Соответствующее распоряжение сделал президент России Владимир Путин. Также накануне о своей отставке заявил уже бывший глава региона Сергей Гапликов. Он отметил, что это решение он принял после долгих и серьезных размышлений.

Теги: нао, ненецкий автономный округ, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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