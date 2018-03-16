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Путин наблюдал за сосудистой операцией в медицинском центре

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Путину показали, как проводят операцию на сосудах в центре им. Алмазова.

Глава государства Владимир Путин прибыл в Петербург с рабочим визитом. Он посмотрел за ходом сосудистой операции в Национальном медицинском исследовательском центре им. В.А. Алмазова.

Сегодня, 16 марта, в Петербургский Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова прибыл глава страны Владимир Путин. Генеральный директор центра Евгений Шляхто показал президенту эксклюзивную гибридную операционную, "аналогов которой в России нет". Ее оснащение позволяет сделать компьютерную томографию прямо во время операции.

Путину удалось лицезреть одну из таких операций, в ходе которой врачи удаляли пациенту бляшки в сосудах нижних конечностей. Как отметили хирурги, есть вероятность, что уже завтра 64-летнего мужчину можно будет выписать.

Одним из преимуществ гибридной хирургии является одномоментное выполнение несколькими бригадами эндоваскулярных и открытых вмешательств в одной операционной, что сокращает продолжительность операции. При таком методе снижаются риски осложнений и сокращаются сроки пребывания пациентов в стационаре.

По словам Шляхто, оснащение операционной позволяет проводить операции даже в магнитном поле.

Такое сочетание позволяет [обеспечить] малую травматичность, быстро больные, буквально день-два и могут быть выписаны.

Сказал директор центра

Видео: Телеканал "Санкт-Петербург" 

Теги: алмазов , операция , президент , путин
Категории: Лента новостей Новости СПб Новости России

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