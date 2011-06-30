  1. Главная
Сегодня, 13:15
Путин извинился перед женой погибшего бойца за нерасторопность чиновников

Глава России рассказал о том, что власти страны решают проблему, связанную с бюрократией.

Владимир Путин извинился перед женой погибшего бойца за нерасторопность чиновников. Соответствующее заявление сделал глава государства, выступая на объединенной пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны от 19 декабря 2025 года. Президент прокомментировал ситуацию, в которой оказалась гражданка страны по имени Кристина из города Новосибирска. Ее  супруг погиб в зоне специальной военной операции, но на воспитании у женщины остались двое детей в возрасте четырех и шести лет. До настоящего времени россиянка не смогла получить пенсию по потере кормильца, а также семье не были оформлены удостоверения членов семьи погибшего, хотя боец скончался еще в январе 2024 года.

Во-первых, я хочу принести вам извинения, хочу извиниться перед вами за такую нерасторопность тех служб, которые должны решать вопросы подобного рода. Простите нас, пожалуйста.

Владимир Путин, президент РФ

