Глава России рассказал о том, что власти страны решают проблему, связанную с бюрократией.

Владимир Путин извинился перед женой погибшего бойца за нерасторопность чиновников. Соответствующее заявление сделал глава государства, выступая на объединенной пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны от 19 декабря 2025 года. Президент прокомментировал ситуацию, в которой оказалась гражданка страны по имени Кристина из города Новосибирска. Ее супруг погиб в зоне специальной военной операции, но на воспитании у женщины остались двое детей в возрасте четырех и шести лет. До настоящего времени россиянка не смогла получить пенсию по потере кормильца, а также семье не были оформлены удостоверения членов семьи погибшего, хотя боец скончался еще в январе 2024 года.

Во-первых, я хочу принести вам извинения, хочу извиниться перед вами за такую нерасторопность тех служб, которые должны решать вопросы подобного рода. Простите нас, пожалуйста. Владимир Путин, президент РФ

Фото и видео: Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025