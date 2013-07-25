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Владимир Путин и Маргарита Симоньян обменялись шутками на пленарном заседании ПМЭФ-2022

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Модератор встречи поддержала юмор президента.

Глава России Владимир Путин и модератор пленарной сессии ПМЭФ, главный редактор RT Маргарита Симоньян иронично поговорили в конце встречи, которая длилась более 3,5 часов. Модератор встречи Маргарита Симонян объявила о том, что ей сообщили о необходимости заканчивать разговор. Российский президент в ответ на это уточнил у журналистки, сообщило ли ей об этом начальство. Такая реакция политика вызвала смех в зале.

Да, не ваше, мое… Начальство форума, в чьем временном распоряжении я нахожусь в течение этих часов, что работаю модератором этой панели.

Маргарита Симонян, модератор встречи

Ранее на Piter.tv: Путин заявил, что без суверенитета Россия будет производить нефть, газ, пеньку и седла.

Видео:  ПМЭФ

Теги: бизнес, пленарное заседание, пмэф, политика, путин и симоньян, экономика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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