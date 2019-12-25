Путин: доходы военных должны регулярно повышаться в соответствии с ситуацией в экономике

Глава РФ пообщался с Сергеем Шойгу на тему роста доходов российских военнослужащих.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что доходы военных должны регулярно повышаться в соответствии с экономической ситуацией в стране. Такое заявление чиновник сделал в рамках правительственного совещания. Он прокомментировал выплаты, которые делаются, в том числе, и для курсантов. Политик обратился с речью к главе Минобороны Сергею Шойгу.

Мы с вами согласовывали на этапе подготовки этих решений, прошу вас и дальше уделять этому самое пристальное внимание, в том числе это касается и денежного содержания и выплат военным пенсионерам. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства напомнил, что кабмину следует поднимать вопрос того, чтобы не снижать уровень доходов военнослужащих, а наоборот. Он призвал коллег ориентироваться на макроэкономические показатели, ситуацию внутри страны и инфляцию.

Путин заявил, что титры антител у него остаются высокими.

Фото и видео: kremlin.ru