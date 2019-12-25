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Путин: доходы военных должны регулярно повышаться в соответствии с ситуацией в экономике
Сегодня, 16:06
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Путин: доходы военных должны регулярно повышаться в соответствии с ситуацией в экономике

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Глава РФ пообщался с Сергеем Шойгу на тему роста доходов российских военнослужащих.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что доходы военных должны регулярно повышаться в соответствии с экономической ситуацией в стране. Такое заявление чиновник сделал в рамках правительственного совещания. Он прокомментировал выплаты, которые делаются, в том числе, и для курсантов.  Политик обратился с речью к главе Минобороны Сергею Шойгу. 

Мы с вами согласовывали на этапе подготовки этих решений, прошу вас и дальше уделять этому самое пристальное внимание, в том числе это касается и денежного содержания и выплат военным пенсионерам.

Владимир Путин, президент РФ

Глава государства напомнил, что кабмину следует поднимать вопрос того, чтобы не снижать уровень доходов военнослужащих, а наоборот. Он призвал коллег ориентироваться на макроэкономические показатели, ситуацию внутри страны и инфляцию.

Путин заявил, что титры антител у него остаются высокими.

Фото и видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, военные, доходы
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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