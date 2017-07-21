Путин: без переворота на Украине в 2014 году не было бы и спецоперации

Глава РФ напомнил о попытках надавать на страну.

Российский президент Владимир Путин уверен, что без государственного переворота на Украине в 2014 году не было бы и специальной военной операции. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед матерями военнослужащих, находящихся на специальной военной операции. Политик уверен, что извне пытались управлять Россией, поэтому "довели" страну до начала СВО.

На рубеже 2000-х, 90-х нам казалось, что все будет хорошо, а оказалось, что все совсем не так. И больше того, мы начали как бы жить и играть на какой-то чужой поляне и с восторгом предавались тому, что нами пытаются управлять. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер напомнил, что после 2014 года "бандеровцы" (запрещенная на территории РФ террористическая организация) фактически взяли под свой контроль все органы государственной власти и управления на Украине.

Путин: воссоединение Донбасса с РФ должно было произойти раньше.

Фото и видео: Kremlin.ru