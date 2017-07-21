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Путин: воссоединение Донбасса с РФ должно было произойти раньше

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Глава РФ напомнил о событиях 2014 года.

Российский президент Владимир Путин заявил, что воссоединение Донбасса с РФ должно было произойти раньше. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе общения с матерями военнослужащих, которые находятся на специальной военной операции. Политик добавил, что в 2014 году в Москве еще не до конца прочувствовали настроения граждан региона (Донецкой и Луганской народных республиках), так как в тот период было сложно в полной мере разобрать в происходящих событиях.

Может быть, и не было бы столько потерь среди мирных граждан, не было бы столько погибших детей.

Владимир Путин, президент РФ

Лидер России добавил, что руководство страны исходило из того, что Кремль надеялся договориться с киевским режимом по ситуации в Луганске и Донецке в рамках имеющихся "минских соглашений". Владимир Путин добавил, что он рассчитывал, что ЛНР и ЛНР смогут каким-то образом воссоединиться с Украиной, а в России "искренее к этому шли".

Путин пообещал создать программу помощи для раненных на СВО.

Фото и видео: YouTube / phoenix

Теги: владимир путин, донбасс, минские соглашения
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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