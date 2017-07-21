Путин пообещал создать программу помощи для раненных на СВО

Глава РФ рассказал о том, что военные могут быть задействованы в работе военкоматов.

Российский президент Владимир Путин пообещал создать отдельную программу помощи трудоустройства для раненных на специальной военной помощи. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с материями военнослужащих. Политик добавил, что такие солдаты нуждаются в дополнительной поддержке. Лидер РФ подчеркнул, что над этой проблемой уже работают специалисты министерства по обороне РФ. В частности, речь идет о помощи пострадавшим на боевых действиях. Эти люди могут быть привлечены к работе в военкоматах. Однако Владимир Путин добавил, что "этого недостаточно".

Надо в принципе делать, я думаю, отдельную программу для ребят, которые нуждаются в дополнительной поддержке, связанной с будущим трудоустройством. Вот это надо делать, отдельную программу, и мы это сделаем. Владимир Путин, президент РФ

Путин призвал использовать опыт противодействия западному оружию.

Фото и видео: Kremlin.ru