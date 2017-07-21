Путин призвал использовать опыт противодействия западному оружию

Глава РФ напомнил о необходимости совершенствовать собственное оружие.

Российский президент Владимир Путин призвал использовать опыт противодействия современному западному оружию в рамках специальной военной операции. Об этом глава государства упомянул в ходе своего выступления на торжественном мероприятии по случаю 15-летия "Ростеха". Политик напомнил о важности улучшать качество, надежность и характеристики отечественной оборонной продукции. В этой сфере глава РФ назвал опыт страны "очень хорошим". Лидер РФ добавил, что в этой связи важно тесно взаимодействовать с профильными предприятиями, конструкторскими бюро и научных центров со специалистами Минобороны России. Президент России отметил важность поощрения внутренней конкуренции в этой военной среде, которая позволит использовать еще более качественные образцы военной техники. Владимир Путин также попросил руководителей профильных компаний реализовать дополнительные меры социальной поддержки членов трудовых коллективов и их семей. В частности, эти методы могут включать в себя премирование.

Путин отметил особое место казаков в истории России.

Фото и видео: Kremlin.ru

