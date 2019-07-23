Путин: ВС РФ уничтожают иностранную технику на Украине, которая "горит за милую душу"

Глава РФ рассказал об уничтожении западной техники на СВО.

Российский президент Владимир Путин обратил внимание журналиста Павла Зарубина на то, что среди уничтоженной Вооруженными силами России техники на Украине есть много иностранной, которая "горит за милую душу". Глава государства отметил, что цифры уничтоженной западной техники в зоне проведения специальной военной операции в целом растут.

Сколько, надо посмотреть эти цифры. Всего на сегодняшнюю ночь было 245 танков и 678 бронемашин разного типа. Конечно, там есть "Леопарды", есть и французская колесная бронетехника, американские бронемашины, все есть. Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил о затишье на линии фронта из-за потерь среди украинских войск.

Фото и видео: Kremlin.ru