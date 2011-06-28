Путин: Турция продолжит играть особую роль в урегулировании конфликта на Украине

Турция продолжит играть особую роль в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Глава государства отметил, что в Стамбуле в этом году прошли три раунда переговоров между Москвой и Киевом. По его словам, эти переговоры позволили продвинуться в решении ряда практических вопросов в гуманитарной сфере.
Уверен, что особая роль Турции в этих делах будет востребована и далее.
Владимир Путин, президент РФ
Видео: kremlin.ru
