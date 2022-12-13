Путин: Россия с помощью спецоперации пытается прекратить войну

Глава государства заявил, что Россия защищает свой народ от врага.

Россия с помощью спецоперации пытается прекратить войну. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.

Глава государства отметил, что России часто говорят, что страна якобы начала войну. Он подчеркнул, что Москва пытается остановить войну против своего народа, который в силу исторической несправедливости оказался за границами российского государства.

Россия делает все для того, чтобы защитить их. И, конечно, будет делать для этого все. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что Россия переживает нелегкие времена.

Видео: kremlin.ru