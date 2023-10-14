Путин: Россия готова в любой момент организовать вывоз граждан из Израиля и Палестины

Москва готова организовать вывоз российских граждан из Израиля и Палестины в любой момент, когда будут для этого подходящие условия. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал во время общения с журналистами по результатам саммита СНГ в Бишкеке. Президент страны призвал соотечественников обращаться за поддержкой в посольство по вопросу быстрого выезда с территории еврейского гос ударства и Палестины.
Когда будут условия для этого, там же бомбардировки идут каждый день. Если из Израиля кто-то хочет выехать - пожалуйста, мы сделаем это в любую секунду. Если есть хоть один человек, который хочет срочно покинуть эти территории, мы готовы помочь.
Владимир Путин, президент РФ
Путин обсудит в КНР создание Большого евразийского партнерства.
Фото и видео: Kremlin.ru
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