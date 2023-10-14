Путин: Россия готова в любой момент организовать вывоз граждан из Израиля и Палестины

Глава РФ рассказал о готовности помогать согражданам в вылете из Ближнего Востока.

Москва готова организовать вывоз российских граждан из Израиля и Палестины в любой момент, когда будут для этого подходящие условия. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал во время общения с журналистами по результатам саммита СНГ в Бишкеке. Президент страны призвал соотечественников обращаться за поддержкой в посольство по вопросу быстрого выезда с территории еврейского гос ударства и Палестины.

Когда будут условия для этого, там же бомбардировки идут каждый день. Если из Израиля кто-то хочет выехать - пожалуйста, мы сделаем это в любую секунду. Если есть хоть один человек, который хочет срочно покинуть эти территории, мы готовы помочь. Владимир Путин, президент РФ

Путин обсудит в КНР создание Большого евразийского партнерства.

Фото и видео: Kremlin.ru