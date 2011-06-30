Глава РФ объяснил причины, по которым научные деятели решают покинуть западные страны.

Путин: Россия будет повышать уровень зарплат молодых ученых. Соответствующее заявление сделал глава государства, выступая на объединенной пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны от 19 декабря 2025 года. Президент Владимир Путин заметил, что также правительство намерено помогать специалистам с обеспеченностью жилым помещением. Речь идет о том, что для деятелей науки важно формировать социальные условия, чтобы они могли хорошо работать. В настоящее время Москва фиксирует возвращение многих ученых на Родину. В том числе этот процесс происходит из-за переживаний родителей за своих детей, которые находятся за границей.

Кстати говоря, наши так называемые западные коллеги нам активно в этом помогают. На вопрос "почему вернулись?". Ну, во-первых, здесь лабораторная база, создаются возможности. Но одна из главных причин - "переживаем за наших детей, посылать их в местные школы, по нашему убеждению, становится невозможным"... условия, в которых человек живет - все это постепенно будем делать... Владимир Путин, президент РФ

России удалось завершить работу по созданию установки СКИФ.

Фото и видео: Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025