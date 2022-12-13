Путин: Россия будет аккуратно и последовательно решать задачи спецоперации

Во вторник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин оглашает послание Федеральному собранию в Гостином дворе. Как заявил глава государства, Россия шаг за шагом продолжит решать задачи, связанные с проведением спецоперации на Украине.
Также Путин напомнил, что решение о проведении специальной военной операции было принято год назад ради борьбы с неонацистским режимом, сложившимся после государственного переворота в 2014 году на Украине.
Мы шаг за шагом, аккуратно и последовательно будем решать стоящие перед нами задачи.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин заявил, что выступает с посланием в рубежное для России время.
Фото: Послание к Федеральному собранию
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