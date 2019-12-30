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Пушков предложил Вашингтону отдать Техас Мексике

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Сенатор вспомнил историю Америки в ответ на слова о Крыме.

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе Бена Ходжеса. Генерал заявил, что "претензии" Москвы на Крым и юг Украины "фальшивы и неприемлемы", так как до правления императрицы Екатерины II России "там и не было"

Пушков в своем Twitter написал, что во времена Екатерины II государства Украина вообще не существовало, и полуостров не мог быть украинским.

Вашингтону же он напомнил, что США в начале своей истории были узкой полоской земли вдоль Атлантики. Он также посоветовал США вернуть Техас Мексике. 

Ранее мы писали о том, что Роухани предложил Эрдогану объединиться против США.

Видео: YouTube / Университет СИНЕРГИЯ

Теги: крым, пушков, сенатор, сша, украина
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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