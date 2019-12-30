Роухани предложил Эрдогану объединиться против США

Причиной тому стало недавнее убийство Касема Сулеймани.

Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Главной темой беседы стало недавнее убийство убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани.

"Наше молчание против агрессивных действий может привести к большей дерзости в совершении агрессивных шагов"

— сказал Роухани

Напомним, Сулеймани погиб в результате авиаудара по международному аэропорту Багдада в ночь на 3 января. Вместе с ним погибли еще десять человек. В Пентагоне заявили, что нападение произошло по приказу президента США Дональда Трампа. Глава Америки назвал погибшего "террористом номер один в мире". Он заявил, что ликвидация Сулеймани поможет предотвратить, а не начать войну.

Видео: YouTube / MILITARY CHANNEL