Россия не намерена ничего навязывать, но и не хочет принимать чуждых понятий, пояснил Пушков.

Алексей Пушков прокомментировал заявление МИД Британии о словах Путина о "маме и папе". Сенатор отметил, что пафос высказывания внешнеполитического ведомства "не вполне понятен".

По мнению Пушкова, это дело Британии, как называть родителей и определять пол детей. Россия не намерена ничего навязывать, но и не хочет принимать чуждых понятий, пояснил Пушков.

Накануне Владимир Путин заявил, что пока он у власти в стране не будет понятий "Родитель1" и "Родитель2". В Британии в ответ заявили, что мир должен бороться с дискриминацией сексуальных меньшинств.