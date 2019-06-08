По словам сенатора, компания находится не в том положении, чтобы ставить условия для переговоров.

Член Совета Федерации Федерального собрания РФ Алексей Пушков оценил требования украинского "Нафтогаза" к России. Сенатор заявил, что компания находится не в том положении, чтобы ставить условия для переговоров. Об этом он написал в своем Twitter.

7 июня глава "Нафтогаза" Украины Андрей Кобелев назвал трехсторонние переговоры с участием представителей Евросоюза и "Газпрома" единственным возможным вариантом диалога. В тот же день глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о готовности начать обсуждение с украинцами о снижении цен на топливо для потребителей. Однако он высказался за прямые переговоры с Киевом.

Контракт на поставку газа между "Газпромом" и "Нафтогазом" заканчивается в конце текущего года. Киев требует от России почти 12 млрд долларов за убытки, которые потерпит Украина в случаи потери транзита и снижения стоимости газотранспортной системы страны.

Ранее Зеленский утвердился в решении досрочно распустить Верховную Раду.

Видео: YouTube / CGTN America, 112 Украина