Пушкинского уехавшего муниципального депутата Косова лишили мандата

Депутат уехал из страны после мобилизации.

На заседании 21 сентября Совет муниципального образования "Город Пушкин" принял решение о лишении полномочий депутата Константина Косова, который более года назад уехал из России. Об этом пишет Фонтанка.ру.

В проекте решения отмечается, что Косов не являлся на заседания совета без уважительной причины в течение полугода с 1 марта 2023 года. Закон, позволяющий лишать мундепов полномочий за пропуск заседаний, был принят именно в этот период.

По данным СМИ, Косов не был уведомлен о прошедшем заседании, но он намерен обжаловать решение совета.

Ранее сообщалось, что депутат петербургского ЗакСа предложил временно лишать прав из-за долгов по штрафам.

Фото: ВКонтакте / личная страница Константина Косова