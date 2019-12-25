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Пушкинского уехавшего муниципального депутата Косова лишили мандата
Сегодня, 10:40
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Пушкинского уехавшего муниципального депутата Косова лишили мандата

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Депутат уехал из страны после мобилизации.

На заседании 21 сентября Совет муниципального образования "Город Пушкин" принял решение о лишении полномочий депутата Константина Косова, который более года назад уехал из России. Об этом пишет Фонтанка.ру.

В проекте решения отмечается, что Косов не являлся на заседания совета без уважительной причины в течение полугода с 1 марта 2023 года. Закон, позволяющий лишать мундепов полномочий за пропуск заседаний, был принят именно в этот период. 

По данным СМИ, Косов не был уведомлен о прошедшем заседании, но он намерен обжаловать решение совета.

Ранее сообщалось, что депутат петербургского ЗакСа предложил временно лишать прав из-за долгов по штрафам.

Фото: ВКонтакте / личная страница Константина Косова

Теги: депутат, муниципал, пушкин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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