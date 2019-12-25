За состоянием теплосетей в Пушкинском и Колпинском районах следят 220 датчиков и робот

В скором времени ГУП "ТЭК" планирует установить ещё около 80 устройств.

Сотрудники ГУП "ТЭК СПБ" начали работы по диагностике магистральных трубопроводов на юге города. Для этого в Пушкинском и Колпинском районах было установлено 220 акустических датчиков на теплосетях. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Также для обнаружения дефектов на ранней стадии был использован специальный робот, который провел обследование 2 тыс. м. тепловых сетей. Его работу оценил гендиректор ГУП "ТЭК" Иван Болтенков в ходе рабочей поездки в Пушкинский район.

Отметим, что на данный момент 154 датчика установлены в Пушкине, а ещё 66 - в Колпино. Предприятие планирует дополнительно внедрить ещё около 80 таких устройств.

Ранее мы сообщили о том, что в "ТЭК" предупредили об испытаниях теплосети в 5 районах.

Фото: Пресс-служба ГУП "ТЭК СПб"