Житель Пушкина показал на видео опустевший город

Утром 1 апреля житель Пушкина снял на видео опустевший город. Эта запись оказалась в распоряжении Piter.TV.
Ролик был снят с высоты птичьего полета. На нем можно увидеть ж/д станцию, откуда ходят электрички, а также окрестности дома, в котором проживает автор видео.
На улице замечены лишь единицы. Как предлагает местный житель, из дома вышли лишь те, кто вынужден работать в период карантина. Стоит отметить, что общественный транспорт продолжает курсировать по городу.
Ранее мы писали, что в Петербурге с 1 апреля закрыты девять станций метро.
Видео: Piter.TV
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