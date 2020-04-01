Житель Пушкина показал на видео опустевший город

На улице замечены лишь единицы.

Утром 1 апреля житель Пушкина снял на видео опустевший город. Эта запись оказалась в распоряжении Piter.TV.

Ролик был снят с высоты птичьего полета. На нем можно увидеть ж/д станцию, откуда ходят электрички, а также окрестности дома, в котором проживает автор видео.

На улице замечены лишь единицы. Как предлагает местный житель, из дома вышли лишь те, кто вынужден работать в период карантина. Стоит отметить, что общественный транспорт продолжает курсировать по городу.

Ранее мы писали, что в Петербурге с 1 апреля закрыты девять станций метро.

Видео: Piter.TV