Пушки на Петропавловке прогремят в честь ветеранов-блокадников 8 сентября

Также в этот день у мемориальной доски на Невском проспекте, 14 соберутся блокадники, ветераны, власти Петербурга, чтобы возложить цветы и почтить память погибших.

В Петербурге почтут память тех, кто сражался за родину и стойко выдержал гнет фашистских захватчиков во время блокады Ленинграда. В администрации губернатора Петербурга рассказали, какие мероприятия запланированы на 8 сентября.

В этот день у мемориальной доски на Невском проспекте, 14 соберутся блокадники, ветераны, власти Петербурга, чтобы возложить цветы и почтить память погибших. Также триумфальные мероприятия должны состояться на площади Победы, Пискаревском мемориальном кладбище, Невском воинском кладбище, Серафимовском мемориальном кладбище, Богословском кладбище.

В полдень в честь ветеранов-блокадников торжественно выстрелят из пушек Нарышкина бастиона.

Помимо этого, 2-3 сентября в рамках Года памяти и славы в Санкт-Петербурге школы проведут патриотические лекции, которые назовутся "Уроки Второй мировой".

Фото: Piter.TV