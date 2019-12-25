Военный эксперт рассказал об обновлениях танков и БМП России.

Пушкам российских танков могут увеличить калибр. Об этом в интервью для "Российской газеты" заявил главнокомандующий Сухопутных войск Олег Салюков. По словам эксперта, сейчас современные Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М имеют оружие с калибром 125-мм. Техника обеспечивает широкую номенклатуру выстрелов и успешно справляется с поставленными задачами.

Вместе с тем повышение калибра танковых пушек не исключается Олег Салюков, главнокомандующий Сухопутных войск

По данным военного, постепенный переход с калибра 30 на 57 мм зафиксирован для машин пехоты. Перспективные образцы БМП будут иметь дистанционно управляемые боевые модули с пушком в 57-мм. Не исключено, что новые модули будут оборудованы и в действующих сейчас моделях техники.

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Фото: Минобороны России