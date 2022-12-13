Пушилин сообщил о переправке почти всех раненных в Макеевке бойцов в другие регионы

Ранее военнослужащие были госпитализированы в больницы Ростовской области и ДНР.

Основная часть бойцов, которые пострадали во время обстрелов в Макеевке, была перенаправлена в другие регионы страны. Там бойцам окажут необходимую медицинскую помощь. Об этом в своём Telegram-канале сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в среду, 4 января.

Предварительно руководитель посетил военнослужащих, ранее проходивших лечение в больницах Ростовской области и ДНР. Пушилин прибыл совместно с заместителем министра обороны РФ Виктором Горемыкиным и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

Напомним, что бойцы получили ранения после обстрела американскими ракетами HIMARS. Медики отмечают, что все пострадавшие были оперативно госпитализированы и получили своевременную экстренную медицинскую помощь.

Ранее мы сообщили о том, что ВСУ обстреляли здание ПТУ с мобилизованными в Макеевке 31 декабря.

Видео: Telegram / Пушилин Д.В.