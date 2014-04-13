  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пушилин: бои развернулись на окраинах Святогорска в ДНР
Сегодня, 16:56
155
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Пушилин: бои развернулись на окраинах Святогорска в ДНР

0 0

Глава ДНР сообщил об оперативной ситуации на линии соприкосновения с ВСУ.

Боевые действия развернулись в настоящее время на окраинах Святогорска. Соответствующее заявление сделал журналисту Владимиру Соловьеву губернатор Донецкой народной республики Денис Пушилин, выступая в эфире проекта "Соловьев Live".  Чиновник из нового региона России заметил, что речь идет о населенном пункте, расположенном в северной части ДНР.

Мы наблюдаем очень внимательно. Видите, и на окраинах Святогорска боевые действия, и Рай-Александровка - населенный пункт, который для нас важен сейчас в плане водообеспечения.

Денис Пушилин, глава ДНР

Пушилин рассказал о продвижении ВС России в районе Свято-Покровского. 

Фото: Вконтакте / СОЛОВЬЁВ LIVE

Теги: денис пушилин, днр, святогорск, соловьёв live
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии