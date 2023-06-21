Пушилин: боевики ВСУ, брошенные в атаку в июне, обучались в Британии, Дании и Испании

Врио главы ДНР рассказал о попытках ВСу атаковать Россию в регионе боевых действий.

Представители Вооруженных сил Украины, которых Киев направил атаковать позиции российских сил в начале июня 2023 года, проходили обучение ранее на территории Великобритании, Дании и Испании. Соответствующее заявление в эфире проекта "Соловьев Live" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин. Чиновник заметил, что в особенности говорит о силах, брошенных противников с 4 на 5, а также с 5 на 6 июня.

Кто против нас был с той стороны - сейчас удалось с пленными пообщаться и понять - это те боевики вооруженных формирований Украины, которые проходили обучение в Великобритании, Испании и Дании. Вот это они подтянулись, они на великоновоселковском направлении. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Напомним, что министерство по обороне России говорило о том, что ВСУ с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления в зоне проведения специальной военной операции. По данным ведомства на 14 июня, противники уже лишились около 7,5 тысяч человек убитыми и ранеными при попытках нападения на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях СВО.

Пушилин заявил о кратном увеличении числа сдающихся в плен солдат ВСУ.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live