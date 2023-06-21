Пушилин заявил о кратном увеличении числа сдающихся в плен солдат ВСУ

Врио главы ДНР оценил развенчивание мифов в ВСУ о России.

Представители Вооруженных сил Украины в последнее время стали намного чаще, в кратном размере, сдаваться в плен российским силам. Соответствующее заявление входе выступления в эфире проекта "Соловьев Live" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин. Эксперт уточнил, что таким образом до противника все больше доходит информации о гуманном отношении России к военнопленным, о развенчивании мифов о том, что в плену у России с украинскими бойцами случается что-то плохое.

Когда мы брали в плен или сдавались они сами, они прощались с жизнью, у них очень промыты мозги. <...> Все больше случаев, когда доходит туда информация, что оказывается медицинская помощь, соблюдается человеческое - я не говорю о конвенциях - просто человеческое отношение и прочее... Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин сообщил об атаке Донецка двумя беспилотниками.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live