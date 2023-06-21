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Пушилин сообщил об атаке Донецка двумя беспилотниками

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Врио главы ДНР рассказал о ситуации с атаками ВСУ на российский регион.

Два беспилотника Вооруженных сил Украины атаковали город Донецк. В результате один дрон попал в жилой дом, а второй - в церковь. Соответствующее заявление в эфире проекта "Соловьев Live" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин. Ранее в собственном Telegram-канале чиновник писал  том, что в той квартире, в которую попал БПЛА противника, никто не проживал. Сотрудники ГУ МЧС смогли оперативно купировать пламя.

Два беспилотника: один в жилой дом в квартиру залетел, а второй беспилотник - по церкви в Ленинском районе по храму Петра и Февронии попал...

Денис Пушилин, врио главы ДНР

В официальном представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнили прессе, что в результате прилета беспилотника "повреждены фасад дома, квартира". Дополнительно осколками от беспилотника задело детский сад.

ВС России освободили укрепрайон "Зверинец" на Марьинском направлении.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

Теги: всу, денис пушилин, днр, обстрел, сво, соловьёв live
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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