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ВС России освободили укрепрайон "Зверинец" на Марьинском направлении

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Денис Пушилин оценил ситуации на СВО.

Вооруженные силы России освободили и сейчас полностью контролируют укрепленный район "Зверинец", расположенный на Марьинском направлении. Соответствующее заявление в эфире проекта "оловьев Live" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Там и чеченские, и другие подразделения немаловажную позицию заняли и освободили так называемый "Зверинец". Это прям мешало. С разных сторон мы к нему подходили. Сейчас на данный момент он контролируется нашими.

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Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

Теги: денис пушилин, днр, марьинское направление, сво, соловьёв live, чечня
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости СПб,

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