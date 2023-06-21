ВС России освободили укрепрайон "Зверинец" на Марьинском направлении

Вооруженные силы России освободили и сейчас полностью контролируют укрепленный район "Зверинец", расположенный на Марьинском направлении. Соответствующее заявление в эфире проекта "оловьев Live" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Там и чеченские, и другие подразделения немаловажную позицию заняли и освободили так называемый "Зверинец". Это прям мешало. С разных сторон мы к нему подходили. Сейчас на данный момент он контролируется нашими.
Денис Пушилин, врио главы ДНР
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Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live
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