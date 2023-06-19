В Мариуполе прошел праздник выпускников "Алые паруса". Об этом сообщает "РИА Новости".
Мероприятие прошло у городской пристани. Его посетил мэр Мариуполя Олег Моргун. Он напомнил, что в прошлом году было подписано соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и Мариуполем. Моргун отметил, что власти решили провести праздник "невзирая на всякого рода опасности".
Ранее Пушилин сообщил, что порт Мариуполя начали использовать для вывоза зерна.
Видео: Telegram / РИА Новости
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