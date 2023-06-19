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В Мариуполе прошел праздник выпускников "Алые паруса"

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Мероприятие посетил мэр города.

В Мариуполе прошел праздник выпускников "Алые паруса". Об этом сообщает "РИА Новости".

Мероприятие прошло у городской пристани. Его посетил мэр Мариуполя Олег Моргун. Он напомнил, что в прошлом году было подписано соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и Мариуполем. Моргун отметил, что власти решили провести праздник "невзирая на всякого рода опасности".

Ранее Пушилин сообщил, что порт Мариуполя начали использовать для вывоза зерна.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: алые паруса, мариуполь, праздник
Категории: Лента новостей, Новости России,

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