Новые меры позволят перейти к массовой вакцинации населения, считает глава комитета по здравоохранению Петербурга.

Пункты вакцинации от COVID-19 в Петербурге будут работать по выходным. Об этом 17 января на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

Выяснилось, что большая часть пунктов вакцинации населения от коронавируса будут работать по субботам, а некоторые в течение всех выходных дней. В ближайшие две недели планируется увеличить мощность пунктов вакцинации и открыть новые, а также модернизировать электронную запись и работу горячей линии по номеру 122.

Большинство пунктов вакцинации в Петербурге будут работать по субботам. В нескольких районах – и по воскресеньям. Вчера за 16 января привито 477 человек первым компонентом вакцины, 438 – вторым. Всего в городе вакцинировано 22349 человек. В ближайшие две недели будут увеличены мощности существующих пунктов вакцинации и открыты 50 новых. Заработает удобная электронная запись и номер 122. Все эти меры позволят перейти к массовой вакцинации – написал Лисовец.

Фото: Piter.tv