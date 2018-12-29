В социальном центре Петергофа готовы отогреть бездомных и напоить чаем

Под Петербургом появился новый пункт обогрева.

Бездомные Петербурга смогут получить тепло еще в одном новом пункте. Об этом сообщает администрация Петродворцового района. По данным чиновников, людям без определенного места жительства будут рады в социальном центре,располагающемуся в шестом доме по улице Володи Дубинина в Петергофе.

Представители учреждения отмечают, что там бездомные могут получить теплую одежду и выпить горячего чая. Также в случае необходимости м окажут первую медицинскую помощь, проведут дезобработку вещей, помоют и окажут санитарную обработку.

На время сильных морозов гости смогут временно остановиться в отапливаемом помещении. Такой постой позволит сберечь себя от обморожения и переохлаждения.

Напомним, что Комитет по благоустройству объяснил появление "гранитных" булыжников в парке Героев-Пожарных.

Фото: Pixabay.com