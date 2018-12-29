Комитет по благоустройству объяснил появление "гранитных" булыжников в парке Героев-Пожарных

Выяснилось, что камни не имеют никакого отношения с настоящей гранитной крошке.

Комитет по благоустройству рассказал, откуда на территории парка героев-Пожарных взялась гигантская "гранитная крошка". Ранее петербуржцы заметили необычные валуны прямо на пешеходных зонах. Они предположили, что таким методом чиновники покрывают дороги от обледенения. Однако, Правительство отвергло слухи.

В Смольном рассказали, что на данный момент за участком не закреплено ни одно садово-парковое предприятие, так как с Комитетом заключен контракт на ремонтные работы. Соответственно, булыжники могли взяться с места работ по недосмотру подрядчика. С гранитной крошкой они никак не связаны.

Напомним, что строительство в парке завершится к концу 2019 года. Стоимость контракта с городом составляет 500 миллионов рублей.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб