Пульмонолог назвала новый точный метод выявления заболеваний легких

Пульмонолог Ирина Викулова рассказала о новом методе выявления заболеваний легких. Низкодозная компьютерная томография дает наиболее точный результат, чем привычная всем флюорография, рассказала специалист в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Пульмонолог отметила , что флюорография важна не как средство профилактики, а как средство раннего выявления туберкулеза и онкологических заболеваний.
Но сейчас появились наиболее точные методы, такие как низкодозная КТ.
Ирина Викулова, пульмонолог
Специалист посоветовала обращаться к врачу, если после пяти дней болезни пациент не чувствует себя выздоравливающим.
Фото: pxhere
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