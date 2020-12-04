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Пульмонолог назвала новый точный метод выявления заболеваний легких
Сегодня, 16:45
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Пульмонолог назвала новый точный метод выявления заболеваний легких

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Пульмонолог Ирина Викулова рассказала о новом методе выявления заболеваний легких. Низкодозная компьютерная томография дает наиболее точный результат, чем привычная всем флюорография, рассказала специалист в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Пульмонолог отметила , что флюорография важна не как средство профилактики, а как средство раннего выявления туберкулеза и онкологических заболеваний.

Но сейчас появились наиболее точные методы, такие как низкодозная КТ.

Ирина Викулова, пульмонолог

Специалист посоветовала обращаться к врачу, если после пяти дней болезни пациент не чувствует себя выздоравливающим.

Фото: pxhere

Теги: пульмонолог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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