Пулковское шоссе расширят за счет реконструкции путепровода

Инвестор планирует реконструировать участок на перегоне Среднерогатская – Предпортовая Октябрьской железной дороги.

Стало известно, что Пулковское шоссе расширят, благодаря реконструкции железнодорожного путепровода. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщили в пресс-службе комитета по инвестициям.

Так, в Московском районе Смольный предоставит четыре участка общей площадью около 1,7 тысячи квадратных метров ООО "РЖД". Сообщается, что инвестор планирует реконструировать участок на перегоне Среднерогатская – Предпортовая Октябрьской железной дороги.

Добавим, что это проектное решение даст возможность расширить проезжую часть Пулковского шоссе, сделав более комфортным проезд автомобилей и общественного транспорта.

Ранее Большой Петербургский госцирк получил лицензию на содержание животных. Процедуру лицензирования до конца этого года должны пройти все организации и индивидуальные предприниматели, которые содержат и используют животных в культурно-зрелищных целях.

Фото: Piter.tv