Большой Петербургский госцирк получил лицензию на содержание животных

В понедельник, 27 декабря, должностные лица Центрального аппарата Россельхознадзора вместе с сотрудниками Северо-Западного межрегионального управления Службы проверили документы, подтверждающие деятельность Большого Санкт-Петербургского государственного цирка и детальную проверку условий содержания животных. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Согласно результатам проверки, организация имеет выполняет лицензионные требования по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях. Благодаря этому цирк получил бессрочную лицензию, а саму организацию внесли в реестр лицензий Россельхознадзора.
Получить лицензию, предоставив необходимые документы, до конца текущего года должны все цирки, зоопарки, дельфинарии, океанариумы и другие организации, которые содержат и используют животных в культурно-зрелищных целях.
Читать материал Piter.tv об эксплуатации животных в цирке можно здесь.
Фото: Pexels
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