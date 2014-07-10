Большой Петербургский госцирк получил лицензию на содержание животных

Процедуру лицензирования до конца этого года должны пройти все организации и индивидуальные предприниматели, которые содержат и используют животных в культурно-зрелищных целях.

В понедельник, 27 декабря, должностные лица Центрального аппарата Россельхознадзора вместе с сотрудниками Северо-Западного межрегионального управления Службы проверили документы, подтверждающие деятельность Большого Санкт-Петербургского государственного цирка и детальную проверку условий содержания животных. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Согласно результатам проверки, организация имеет выполняет лицензионные требования по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях. Благодаря этому цирк получил бессрочную лицензию, а саму организацию внесли в реестр лицензий Россельхознадзора.

Получить лицензию, предоставив необходимые документы, до конца текущего года должны все цирки, зоопарки, дельфинарии, океанариумы и другие организации, которые содержат и используют животных в культурно-зрелищных целях.

Читать материал Piter.tv об эксплуатации животных в цирке можно здесь.

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