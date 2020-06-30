"Мы придем к цирку без животных рано или поздно": активисты и представители Цирка Чинизелли высказались об эксплуатации животных

В августе Росгосцирк отпраздновал 102-летие. В этом же месяце российские активисты запустили флешмоб против цирковой эксплуатации животных. Представители цирка Чинизелли и активистка Лёля Нордик высказались о гуманном отношении к животным.

Перед днем рождения российского цирка в августе стартовал флешмоб "Циркеннале" против сотрудничества современных культурных проектов с госцирками и эксплуатации животных. К нему присоединились более 300 художников, активистов и известных людей. Piter.tv узнал промежуточные итоги флешмоба "Циркеннале" у художницы и активистки Лёли Нордик, а также спросил у сотрудников Цирка Чинизелли, готовы ли российские цирки отказаться от эксплуатации животных.

С начала запуска флешмоба "Циркеннале" прошло более трех месяцев. Первый месяц активисты проводили перформансы рядом со зданиями цирков, а также показывали свои произведения в онлайн-формате в соцсетях под хэштегом #циркеннале. История запуска флешмоба связана с художницей Алисой Горшениной. Летом стало известно, что одной из площадок проведения шестой Уральской биеналле современного искусства стал Екатеринбургский цирк. Художница публично отказалась от участия в выставке. По мнению художницы, деятели культуры не должны ввязываться в эту "варварскую индустрию". В день запуска флешмоба Горшенину поддержали и петербургские активисты, в том числе Лёля Нордик.

Петербургская активистка Лёля Нордик объяснила Piter.tv, почему запуск подобных флешмобов важен.

Любой публичный разговор о том, почему цирковая дрессура и эксплуатация животных вредит животным и нашему обществу, помогает информировать больше людей об этой проблеме. Увы, до сих пор миллионы людей в России воспринимают цирк с животными, как привычное и нормальное развлечение, так как с детства большинство из нас привыкло считать животных в цирке чем-то нормальным, добрым, правильным и хорошим – большинство из нас так научили, и мы привыкли к этой мысли. Каждый новый проект, рассказывающий про права животных, про этичное отношение к животным помогает пробудить всё больше людей. Нужно говорить об этой проблеме разными способами, в том числе через современное искусство и активистские художественные акции, как это делаем мы в рамках #Циркеннале. Это помогает нам повышать осознанность и вовлеченность всё новых и новых людей, таким образом приближаясь к тому, чтобы в России появилось больше законов, эффективно защищающих животных от эксплуатации и жестокого обращения. Лёля Нордик

Активистка также обратила внимание, что "Росгосцирк годами игнорирует специалистов по правам животных и зоозащитные организации".

Росгосцирк мешает принятию эффективных зоозащитных законов: те же браться Запашные, выстроившие карьеру и бизнес на дрессуре диких животных имеют связи с администрацией президента и имеют возможность лоббировать свои интересы на высшем политическом уровне. Тем не менее, это не будет длиться вечно. Людей, не поддерживающих цирковую эксплуатацию животных, дельфинарии и контактные зоопарки становится больше с каждым днем. Мы придем к цирку без животных рано или поздно. уверена Нордик

В свою очередь, пресс-секретарь Цирка Чинизелли сообщила, что представители Росгосцирка всегда готовы к адекватному общению и диалогу, кроме радикальных и агрессивных действий, которые разжигают антагонизм и ненависть. В цирке Piter.tv рассказали, что отказываться от работы с животными не собираются, и объяснили, почему.

Это многовековая традиция нашей страны. Многие зрители приходят смотреть цирковое представление исключительно на те программы, где выступают животные! Есть ещё немаловажный фактор: в российском цирке работает большое количество животных, и они приучились жить рядом с человеком и привыкли к своему хозяину. Такие звери просто не выживут в дикой природе. На данное время Правительством России 30.12.2019 года выпущено постановление "Об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию". Данное постановление обвязывает всех людей, работающих с животными, обеспечить правильное грамотное содержание, питание и уход. Все цирки по стране, включая наш цирк, будут лицензированы к 1 января 2022 года. Кроме того, Цирк на Фонтанке успешно прошел проверку Россельхознадзора и соответствует всем требованиям. отметили в пресс-службе цирка

Уточняется, что специалисты ведомства проверяли условия содержания животных – достаточно ли их кормят, как ухаживают, в каких вольерах размещают. Кроме этого, эксперты Россельхознадзора оценивали уровень безопасности зрителей во время цирковых представлений.

В Цирке Чинизелли нам рассказали, что русская школа гуманной дрессуры зародилась сто лет назад. Первый, кто систематизировал ее в научные труды, был Юрий Дуров. В основе его учения лежит принцип умения находить общий язык между людьми и животными.

В России именитые дрессировщики придерживаются этих принципов. Сегодня используются самые гуманные методы дрессуры, которые были когда-либо. Изначально всё взаимодействие с животными идёт через игру и поощрение лакомством. Все животные, которые работают в цирке не в первом поколении, выращены вне естественной среды обитания. рассказали представители цирка

Однако активисты уверены, что дела обстоят не так радужно, как хотелось бы, и предоставляют в качестве доказательства расследование центра защиты прав животных "Вита".

Использование животных нормализовано обществом, и мы автоматически учимся не думать о мрачной стороне этой темы. Людям часто не хватает информирования и осознания того, с какой жестокостью животные сталкиваются во время дрессуры, в каких условиях содержатся в повседневной жизни и на гастролях. Сотрудники цирков любят обманывать людей заявляя, что дрессура животных исключительно гуманна, но гораздо больше свидетельств обратного: "Вита" потратили много месяцев для того, чтобы собрать видео со скрытых камер, на которых мы видим, как артисты Росгосцирка избивают, калечат и запугивают животных, аналогичные свидетельства есть в разных странах мира. Я никому не рекомендую смотреть эти видео, эта жестокость может травмировать, но они доступны на YouTube. Цирки предпочитают скрывать, какими насильственными способами дрессировщики ломают психику диких хищников и подавляют их волю. А также о том, как наказывают животных, которые не хотят выполнять трюки на сцене. Слоны, балансирующие на шаре, медведи на велосипеде, белые медведи на коньках, тигры, прыгающие через огненное кольцо – на мой взгляд эти зрелища должны вызывать у любого добросовестного человека сочувствие и сострадание. Животные не должны это делать, это не их выбор, они это делают по принуждению и после длительных, многолетних тренировок и наказаний. Важно это объяснять друг другу и говорить об этом публично. пояснила Нордик в разговоре с Piter.tv

Представители цирка обратили внимание, что людям нравятся представления с животными. Например, в августе завершилась программа с участием итальянских артистов и дрессировщиков.

Программа пользовалась у зрителя большой популярностью, многие приходили на нее по несколько раз и оставляли отзывы как в социальных сетях цирка, так и оффлайн, после представлений. В шоу участвовало большое количество разнообразных ярких животных, вызывающих восторг у зрительного зала. Слоны, тигры, бизон, зебры, верблюды, кенгуру, лошадь, крокодил и змеи – радовали и удивляли каждый раз публику. рассказали в пресс-службе цирка

В сентябре в Цирке на Фонтанке был представлен новый спектакль, разработанный Росгосцирком совместно с Цирком Никулина на Цветном бульваре, и посвященный столетию со дня рождения Ю.В. Никулина – программа "Клоун". В программе участвуют также тигры, лошади, собаки и попугаи – в цирке нас заверили, что все представления проходят с аншлагом.

Отметим, что вопрос эксплуатации животных в мире стоит довольно остро. На сегодняшний день использование животных в цирках запрещено более чем в сорока странах. Так, в прошлом году от номеров с животными отказался Национальный цирк Украины, а животных передали частному экопарку.

Я думаю, что цирки вряд ли перестанут использовать животных по своей воле, но я уверена в том, что в ближайшее десятилетие использование животных в цирках будет запрещено в России на законодательном уровне, так как подобные зоозащитные законы с каждым годом принимаются чаще в самых разных точках мира. Специалисты по правам животных и зоозащитные организации по всему миру признают цирковую дрессуру вредной не только для здоровья и самочувствия самих животных, но и вредной для зрителей, так как наблюдение за животными в цирке укрепляет потребительское отношение к животным, как к игрушкам, обязанным развлекать людей и подчиняться человеку (дрессировщику). Наблюдение за животными на арене цирка не помогает людям, и особенно детям, развить представление об этичном и бережном отношении к животным, а скорее наоборот. На сегодняшний день в моем окружении нет ни одного человека, кто бы отвел своего ребёнка в цирк с животными. поделилась художница

Флешмоб "Циркеннале" продолжает свое существование и будет завершен, когда в России примут закон о запрете эксплуатации животных. Ознакомиться с открытым письмом и посмотреть полный список подписей можно по ссылке.

Текст: Смирнова Анастасия

Фото: Лёля Нордик, Цирк Чинизелли, Xenia Peshekhonova, Аlisa Gorshenina, @ahandfulll, Egör Höund / Instagram