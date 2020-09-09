В Петербурге прошёл фестиваль циркового искусства "Без границ"

Представители цирка поучаствовали во II Международном фестивале циркового искусства "Без границ". Он прошел в цирке Петербурга.

В воскресенье, 17 сентября, в Цирке Чинизелли в Петербурге прошел фестиваль циркового искусства "Без границ". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.

За 4 дня фестиваля выступили 200 артистов из 20 стран, например, из Эфиопии, Гватемалы, Японии, Мексики, Китая, Боливии и так далее.

Два коллектива из России и один из Китая заняли лидирующие позиции. Золото досталось группе акробаток на подкидных досках.

Контракт на работу получили два коллектива. Генеральный директор Китайской национальной акробатической труппы Ли Чи вручил его девочкам на подкидных досках.

Ранее сообщалось, что второй фестиваль спектаклей для незрячих стартует в Петербурге 11 сентября.

Фото: Министерство культуры России