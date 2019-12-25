Пулковское шоссе осветили 490 фонарей нового поколения

Завершен первый этап модернизации освещения одной из главных городских магистралей – Пулковского шоссе. На участке от дома №53 до дома №109 вместо натриевых ламп были установлены 490 светодиодных фонарей мощностью 250 Вт каждый. Их разместили на существующих опорах освещения. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Благодаря более современному освещению на шоссе повысилась видимость дорожной разметки и знаков. Также новые лампы потребляют в 1,6 раз меньше электроэнергии.
Дальнейшие работы по замене светильников планируется продолжить в 2023 году. предстоит заменить еще более 900 фонарей.
Ранее вдоль улицы Ольги Форш установили современные фонари.
Фото: пресс-служба Смольного
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