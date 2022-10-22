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Вдоль улицы Ольги Форш установили современные фонари

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Специалисты "Ленсвета"   поставили 48 металлических опор с современными светодиодными светильниками.

В Калининском районе на улице Ольги Форш установили фонари. Специалисты "Ленсвета"   поставили 48 металлических опор с современными светодиодными светильниками. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства региона.

Из-за большого количества деревьев новые сети проложили под землёй, теперь кабель не повредится даже при самом сильном петербургском ветре. 

Пресс-служба Правительства

Ранее на Piter.tv: у пяти станций метро в Калининском районе начали работу перехватывающие велопарковки.

Видео: Телеграм / Правительство Санкт-Петербурга

Теги: ленсвет, улица ольги форш, установили фонари
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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