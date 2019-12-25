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Глава Петербурга оценил занятия по военной подготовке для мобилизованных горожан в Ленобласти
Сегодня, 18:20
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Глава Петербурга оценил занятия по военной подготовке для мобилизованных горожан в Ленобласти

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У мобилизованных проходит обучение  по приведению оружия к бою, тактической медицине и  стрельбе. 

Глава Петербурга Александр Беглов сегодня, 22 октября, посетил воинское соединение Западного военного округа в Ленобласти. Он оценил военную подготовку мобилизованных жителей Северной столицы.

Губернатор отметил, что каждый третий петербуржец на полигоне — доброволец.Он поблагодарил мужчин за любовь к родине. Добавим, что градоначальник вручил мужчинам именные комплекты. 

Известно, что занятия с бойцами проводят офицеры и инструкторы, имеющие опыт участия в боевых действиях. У мобилизованных проходит обучение  по приведению оружия к бою, тактической медицине и  стрельбе. 

Ранее на Piter.tv: власти Ленобласти попросили судебных приостановить взыскания долгов с мобилизованных.

Фото: Комитет правопорядка и безопасности ЛО

Теги: беглов, беглов посетил полигон, военная подготовка мобилизованных, зво
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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