Глава Петербурга оценил занятия по военной подготовке для мобилизованных горожан в Ленобласти

У мобилизованных проходит обучение по приведению оружия к бою, тактической медицине и стрельбе.

Глава Петербурга Александр Беглов сегодня, 22 октября, посетил воинское соединение Западного военного округа в Ленобласти. Он оценил военную подготовку мобилизованных жителей Северной столицы.

Губернатор отметил, что каждый третий петербуржец на полигоне — доброволец.Он поблагодарил мужчин за любовь к родине. Добавим, что градоначальник вручил мужчинам именные комплекты.

Известно, что занятия с бойцами проводят офицеры и инструкторы, имеющие опыт участия в боевых действиях. У мобилизованных проходит обучение по приведению оружия к бою, тактической медицине и стрельбе.

Ранее на Piter.tv: власти Ленобласти попросили судебных приостановить взыскания долгов с мобилизованных.

Фото: Комитет правопорядка и безопасности ЛО