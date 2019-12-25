Пулковское шоссе на выезд из города ограничат до середины октября

Ограничение движение на Ленской улице будет снято лишь через год.

Пресс-служба Государственной административно-технической инспекции рассказала о новых ограничениях, которые ждут автомобилистов в Петербурге с 25 и 26 сентября.

С 26 сентября по 13 октября движение ограничат по Пулковскому шоссе у железнодорожной станции "Аэропорт" в направлении города. На участке будут проходить работы по демонтажу П-образной опоры. Подрядчиком является ООО "Магистраль двух столиц".

С 25 сентября 2020 по 30 августа 2021 из-за прокладки теплосети будет закрыто движение транспорта по Ленской улице от Индустриального проспекта к проспекту Наставников.

На сутки, с 26 по 27 сентября, ограничат движение по Мучному переулку от Садовой улицы до набережной канала Грибоедова в связи с производством работ по ремонту оборудования газопроводов. По этой же причине движение будет ограничено с 25 по 27 сентября 8-й Советской улице от Мытнинской улицы до Дегтярной улицы, с 28 по 30 сентября — 7-й Советской улице от Мытнинской улицы до Дегтярной улицы.

Фото: Piter.TV