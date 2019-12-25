Проверку в аэропорту Пулково проводили сотрудники территориального управления Роспотребнадзора.

В четверг, 19 марта, стало известно о том, что Пулково законно взимает штраф за утерю парковочного билета. Об этом заявил Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти.

Как оказалось, Роспотребнадзор организовал проверку в аэропорту Пулково. Сотрудники надзорного ведомства въехали на территорию аэропорта, заплатив 250 рублей за стоянку. Позже они якобы потеряли парковочный билет и заплатили ещё 500 за его восстановление. После проверки ведомство квалифицировало взимание этой платы как включение в договор условий, ущемляющих установленные законодательством права потребителя. Роспотребнадзор потребовал оплатить Пулково штраф в размере 10 тысяч рублей.

Однако Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти встал на сторону ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" и признал взимание платы за утерю талона законными.

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Фото:Piter.TV