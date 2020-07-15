Пулково возобновил работу штатном режиме после снегопада

Несмотря на сложную обстановку, меры по предотвращению обледенения самолётов проводятся своевременно

Пресс-служба аэропорта Пулково объявила о возвращении к нормальной работе воздушной гавани. Весь предшествующий вечер и ночь аэропорт функционировал в особом режиме повышенной готовности, сохраняя обслуживание регулярных рейсов даже в неблагоприятных погодных условиях.

Сообщается, что за прошедшие сутки до 9:00 по мск воздушная гавань приняла и отправила 77 воздушных судов, перевезя около 40 тысяч пассажиров. Несмотря на сложную обстановку, меры по предотвращению обледенения самолётов проводятся своевременно, хотя они могут увеличить продолжительность предполётного обслуживания рейсов.

Безопасность остаётся главным приоритетом в любых обстоятельствах. Всем пассажирам настоятельно советуют заблаговременно рассчитывать своё прибытие в аэропорт, принимая во внимание возможную загруженность автодорог.

Ранее мы сообщили о том, что в Пулково зафиксированы задержки более 10 рейсов.

Фото: Piter.TV